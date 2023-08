Le CODIS de Haute-Corse gère 100 000 appels et 17 000 interventions par an

Il faut dire que le vaste plateau technique du Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (Codis) de Furiani coordonne les actions des vingt casernes de sapeurs-pompiers du département et traite à ce titre plus de 100 000 appels chaque année, qui aboutissent en moyenne à 17 000 interventions. Pour répondre à l’intégralité des demandes de secours faites en Haute-Corse, sept personnes sont présentes au quotidien sur ce plateau technique. Un fonctionnement bien rôdé qui gravite autour de trois pôles : le premier pour traiter les appels entrants, le deuxième pour gérer les interventions sanitaires avec les ambulances sur place et le dernier qui s’occupe des incendies.



Le premier filtre, dénommé centre de traitement de l’alerte (CTA), est le plus important de tous, car c’est ici qu’atterrissent toutes les personnes qui composent le 18 ou le 112 dans le département. « Le plus important, c’est avant de recueillir une adresse, pour que l’on sache où se diriger si le téléphone coupe », souffle Marion Querci, sapeur-pompier volontaire opératrice. « Puis on trie en fonction de la nature de l’appel, à savoir si c’est médical, paramédical, si c’est un incendie ou une assistance à personne. En général, en 90 secondes on arrive à avoir les informations nécessaires et on sait vers qui dispatcher les appels ». Guidée par son logiciel dans lequel elle rentre les informations qui lui sont données par téléphone, l’opératrice volontaire donnera ensuite l’alerte aux sapeurs-pompiers, ou aux forces de l’ordre et aux Samu le cas échéant.