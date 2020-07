Le CFA 2A devient Amparà

Créé depuis 1986, le Centre de Formation des Apprentis de Corse du Sud accueille près de 650 apprentis chaque année. Pourtant, les effectifs ont connu une baisse ces dernières années. Une réflexion a donc été menée par l’équipe dirigeante afin d’essayer de comprendre le problème et d’y remédier.

« L’apprentissage souffre parfois d’une mauvaise image que ce soit auprès des jeunes comme des parents, a expliqué Philippe Désiré, le directeur. Nous souhaitions donc avoir une stratégie de communication qui renverrait une image nouvelle qui s’inscrirait dans la modernité et donnerait davantage d’attractivité à notre établissement mais aussi à l’ensemble de l’offre de formation ».



Ainsi, le CFA 2A que l’on connaissait change de nom pour devenir Amparà, pôle de formation et d’apprentissage. Le nouveau logo a donc été dévoilé et la communication auprès des entreprises et des partenaires lancée dès à présent afin de préparer la rentrée de septembre sous une nouvelle bannière qui se veut plus dynamique. Ce nouveau nom sera donc désormais associé à l’offre de formation de l’établissement qui est assez conséquent avec 52 formations en pôle bâtiment, 12 en pôle automobile, 12 en pôle Tertiaire & Commerce, 21 en pôle hôtellerie & restauration, 13 en pôle alimentaire et 18 en pôle services à la personne. L’alternance est un tremplin intéressant pour la jeunesse puisque 85% des diplômés trouvent un emploi.

Avec ce changement, la direction espère rajeunir l’image de l’apprentissage et favoriser donc l’évolution des représentations.



Voir la vidéo de présentation :