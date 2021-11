Le Biomimétisme s'expose à A Casa di e scenze di Bastia

« Le biomimétisme est une approche en plein essor qui propose de s’inspirer du vivant, de le prendre en modèle, pour penser, innover, concevoir, produire et agir autrement » expliquait sur place Alain Renaudin, créateur, organisateur de Biomim'expo, fondateur de NewCorp Conseil. «L’idée est de considérer les 3,8 milliards d’années d’évolution de la vie sur Terre comme le plus grand, et le meilleur, laboratoire du monde, et l'ensemble des organismes vivants comme nos aînés, pleins de sagesse et d'expériences ». La nature est en fait source d'inspiration pour aider les humains à réinventer le monde de demain « plus harmonieux, plus durable et tout simplement plus agréable à vivre, pour les hommes et l'ensemble de la biodiversité indispensable à la vie » souligne t-il encore.«Cette exposition s’intègre dans l’ADN de A Casa di e Scenze, les nouvelles technologies au service de l’homme et de la nature » commente Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique éducative et à la petite enfance. « C’est une balade immersive, des bords de mer jusqu’aux abysses en se focalisant sur de nombreuses espèces qui y vivent ».Bilingue, l’exposition propose une exploration des innovations scientifiques inspirées par le monde marin.Méduses, requins, baleines à bosse, mollusques, ou encore récifs de corail sont tout autant d’espèces dont l’évolution ne cesse d’interroger la science qui s’en inspire pour inventer et innover. « À travers le biomimétisme, l’exposition interroge le regard que nous portons sur le vivant et sur notre rapport Hommes-Nature en nous permettant de reconsidérer la nature comme une solution, source d’innovation technologique » ajoute Bertrand Thibault, directeur de cette Maison des Sciences. «L’expo est ouverte* à tous les publics pour des visites libres, des visites guidées, des visites pour les écoles, avec des ateliers gratuits pour les enfants et des jeux comme le Biomim’quizz, le Biomim’memory ou encore la VR, Réalité virtuelle, pour une plongée dans les abysses».Cette exposition est le fruit d’un partenariat entre l’Etat, La CdC, la Ville de Bastia, l’Education Nationale, CEEBios, Centre Européen d’Excellence en Biomimetisme, le FAB LAB de Corte. L’inauguration ce samedi matin s’est ainsi faite en présence de représentants de ces institutions ou collectivités : François Ravier, Préfet de Haute-Corse, Michel Castellani, député de la 1circonscription de Haute-Corse, Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la Culture et du Patrimoine, Emmanuelle De Gentili, 1ère adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers, en charge des affaires européennes et internationales, Ivana Polisini et d’experts scientifiques renommés tels Alain Renaudin, Gilles Bœuf, expert mondialement reconnu en océanologie et biodiversité marine, et Kalina Raskin, ingénieur physico-chimiste et docteur en biologie.PourEmmanuelle de Gentile, «cette exposition est une magnifique leçon de vie, un enrichissement réciproque, une fenêtre sur l’ailleurs »«Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science qui fête ses 30 ans. La CdC donne ainsi la possibilité aux jeunes de rencontrer de nombreux scientifiques. L’expo permet de vivre de belles émotions et de se connecter au monde scientifique. La CdC va prochainement lancer une opération dans le but de promouvoir les filières scientifiques post bac pour les jeunes filles car on s’aperçoit que les femmes sont minoritaires dans celles-ci » estimait pour sa part Antonoa Luciani« La mer est source d’émerveillement sans limite. Dans le domaine sous-marin il y a de nombreux mimétismes et les exemples sont infinis. Le monde sous-marin est un monde magique indispensable à notre société à condition de maitriser les approches. Dans le domaine de la mer, la Corse peut y affirmer son savoir-faire » ajoutait encore François Ravier.--- Casa di Scenze – Rue Pierre et Marie Curie – Lupino – Bastia. Tel : 04.95.55.96.71Heures d’ouverture au public : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18hMercredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.Tarifs de 1 à 5€.Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué