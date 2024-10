Le 24e Tour de Corse Historique : une tradition qui perdure

Le coup d'envoi officiel du 24e Tour de Corse Historique a été donné ce lundi 7 octobre lors d'une conférence de presse tenue sur le terre-plein de la Marine à Portivechju, centre névralgique de l'événement. Les vérifications techniques et administratives, entamées depuis samedi, ont rythmé la préparation des 380 véhicules engagés dans cette édition, répartis entre les catégories VHC, VHRS et Légende.



La conférence, marquée par la présence du maire Jean-Christophe Angelini, des organisateurs José Andreani et Marie-Ange Dini, ainsi que de nombreux pilotes comme Jos Verstappen et Alain Oreille, a permis de revenir sur l'importance de l'épreuve à la fois pour Portivechju et pour le sport automobile. Jean-Christophe Angelini a salué « l'importance de cet événement, qui confond l’histoire de la ville avec celle du Tour de Corse Historique », tout en soulignant son impact économique pour la région.



Cette édition 2024, dédiée à la célèbre Lancia 037, offre des nouveautés en termes de parcours, avec 19 épreuves spéciales réparties sur cinq étapes. Le départ sera donné ce mardi à Conca, pour une arrivée prévue samedi à Portivechju. José Andreani, directeur de l'épreuve, a présenté les nouveaux parcs de regroupements et a mis en avant la qualité et le suspense attendus, grâce à un plateau exceptionnel.



Alors que la cité balnéaire se prépare à vibrer au rythme des moteurs, l’enthousiasme des participants et des partenaires confirme que cette 24e édition s’annonce mémorable, marquée par l’exigence sportive et l’aura internationale qui font du Tour de Corse Historique une épreuve incontournable.