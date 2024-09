Lavasina se prépare pour la Nativité de la Vierge : une célébration entre foi et tradition

Ancré dans la tradition insulaire depuis le XVIIe siècle, le pèlerinage à Lavasina témoigne de l'attachement profond des Corses à la Vierge Marie, à qui des miracles ont été attribués. En 1675, une religieuse, sœur Marie-Agnès, fut miraculeusement guérie de sa paralysie après s'être abritée dans la chapelle de Lavasina. Ce miracle a donné naissance à une tradition qui fait aujourd'hui de ce petit sanctuaire du Cap Corse un lieu de pèlerinage qui attire des fidèles venus chercher la grâce et la protection de la Vierge Marie.



Cette année encore, les 7 et 8 septembre, des milliers de croyants se réuniront pour perpétuer cette tradition mariale. Les festivités seront précédées d'une neuvaine préparatoire, débutant le 30 août, avec des messes quotidiennes à 8h et 17h, et le chapelet à 16h30. Le point culminant des célébrations aura lieu la veille de la fête, le 7 septembre à 21h, avec une procession aux flambeaux suivie d'une messe solennelle, présidée par le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio. Cette célébration, à la fois symbole de dévotion et moment de communion, attire chaque année des milliers de participants venus à pied depuis Bastia.



Le 8 septembre : La grande messe de la Nativité

Le jour de la Nativité, les festivités culminent avec une série de messes : à 8h, 9h, et une messe solennelle à 10h30 célébrée par le père Frédéric Constant, vicaire général du diocèse. En fin d’après-midi, les vêpres auront lieu à 16h, suivies d’une procession à travers le village, marquant la clôture spirituelle des événements. Une dernière messe sera donnée à 18h30 pour ceux qui n’auraient pu assister aux offices précédents.