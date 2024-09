Last Summer Dance Festival : la danse latine enflamme Sagone pour une cinquième édition

Vendredi 27 septembre : 10h - Accueil des festivaliers | 14h-16h - Pool Party | 17h-19h - Cours de danse | 21h30 - Spectacle des écoles insulaires et soirée dansante.

: 10h - Accueil des festivaliers | 14h-16h - Pool Party | 17h-19h - Cours de danse | 21h30 - Spectacle des écoles insulaires et soirée dansante. Samedi 28 septembre : 10h-12h et 14h-19h - Cours de danse | 21h - Gala des artistes internationaux | 22h - Concert de Dani J | Soirée dansante.

: 10h-12h et 14h-19h - Cours de danse | 21h - Gala des artistes internationaux | 22h - Concert de Dani J | Soirée dansante. Dimanche 29 septembre : 10h-12h et 13h-15h - Cours de danse | 15h - Pool party et clôture.

Le Last Summer Dance Festival, un incontournable pour les passionnés de danses latines, fêtera cette année sa cinquième édition, les 27, 28 et 29 septembre. Organisé par l'association Corsican'Clave, créée en 2018 par une dizaine de bénévoles, ce festival a pour objectif de promouvoir la danse et la musique latines en Corse, tout en rassemblant amateurs et professionnels dans une ambiance chaleureuse et conviviale."Notre festival est ouvert à tous : danseurs débutants ou confirmés, enfants ou adultes, chacun trouve sa place dans un environnement familial et accueillant", précise Danael Serre président de Corsican'Clave, également DJ dans la région ajaccienne. Avec plus de 39 heures de cours de danse, les participants pourront s'initier ou perfectionner leur Salsa, Bachata et Kizomba grâce à des professeurs venus des quatre coins du monde. Une salle sera d’ailleurs spécialement dédiée aux débutants, leur permettant de découvrir les bases des danses latines en toute sérénité.Le festival accueillera 30 artistes internationaux, avec des noms prestigieux tels que Dani J, chanteur de Bachata comptant plus de 300 millions de streams, qui se produira en concert lors de la soirée de gala du samedi. Seront également présents Terry et Cecile, le couple le plus célèbre de Salsa en France, ainsi que les doubles champions du monde de Bachata, Alfredo et Andrea, venus tout droit d'Espagne. "Nous avons voulu offrir un plateau d'artistes diversifiés, tous experts dans leur domaine, et proches du public", ajoute le président.Le festival ne se résume pas qu’aux cours. Les vendredi et samedi soirs, deux spectacles époustouflants seront proposés. Le vendredi, les écoles de danse insulaires présenteront leur travail lors d'un show dédié, tandis que la soirée de gala du samedi mettra en lumière les performances des artistes internationaux, suivie d'un concert de Dani J. Les spectacles seront ensuite prolongés par des soirées dansantes, animées par des DJ internationaux.De plus en plus populaire, le Last Summer Dance Festival attire des participants de toute la France, mais aussi de l’étranger. "Grâce à nos partenariats, des groupes venus de Luxembourg, Metz, Bordeaux, Paris ou encore l'Italie seront présents cette année", se réjouit le président. L’objectif affiché pour cette édition est d’atteindre 800 festivaliers, tous réunis par une même passion pour la danse et la culture latines.