Laetitia : de Lucciana au Vietnam pour un stage à but humanitaire

Institut de formation en soins infirmiers)

Elle a 40 ans. Elle est mère de 5 enfants en bas âge et estétudiante en 2e année à l'IFSI (Croix Rouge de Marseille, mais elle est de Lucciana, où elle rentre tous les week-ends."Dans le cadre de mes études, il m’a été donné la possibilité d’effectuer un stage à but humanitaire" nous explique-t-elleForte de multiples expériences sur le terrain -secouriste, bénévole à la Croix-Rouge, réserve sanitaire - elle va à présent, avec l’aide logistique de l’association "Mission stages" - effectuer un stage humanitaire d’une durée de 6 semaines - 9 septembre 2023 au 22 octobre 2023- à l'hôpital pédiatrique de Dong Nai à Biên Hoa au Vietnam.Pour le faire savoir et trouver l'aide indispensable à la réalisation de son projet, elle a créé un Instagram ainsi qu’un compte leetchi (esi_depart_vietnam)