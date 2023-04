Ladies Open Calvi, Eaux de Zilia : le compte à rebours a commencé

"Nous sommes très contents. Tous les préparatifs sont bouclés pour ce 4e Ladies Open Calvi Zilia" explique Jean Gour, directeur du tournoi. "Nous avons poussé jusqu’aux 40 000$ et la fédération nous a suivies. Nous espérons que tout se passera bien au cours de cette édition. Nous avons en mémoire les 2 années de Covid. Apprécions tout ce qui se passe autour du club et du site et surtout les bons matchs qui nous attendent."Le Ladies Open Calvi Zilia, qui a connu une première édition en 1996 et s’est arrêté en 1999, s’est relancé en 2019 et depuis sa notoriété grandit chaque année. Mise en place par l’ITF, Fédération internationale de Tennis, cette compétition permet aussi aux jeunes espoirs de se préparer sur le circuit international et d’améliorer leur classement professionnel. "En permettant également le déroulement d’épreuves internationales sur une grande partie du territoire national", continue le directeur.Françoise Ciavaldini, présidente du Tennis Club de Calvi, est ravie : "Nous sommes comblés de satisfaction, pour avoir reçu le premier prix du tournoi à 15 000$. Merci à tous pour l’embellissement du site. Nous allons sur la manifestation la plus importante au niveau sportif sur Calvi."Le Ladies Open Calvi Zilia se déroulera comme chaque année sur 10 jours en partenariat avec la ville de Calvi qui, chaque année, investit dans le club calvais afin d’améliorer l’organisation et l’accueil des tournois et championnats, Didier Bicchieray, adjoint au maire en charge du sport, se réjouit : "C’est un plaisir, une fierté. Le ladies Open Calvi Zilia est un des plus beaux tournois de la planète. Le tennis Club de Calvi et l’Open Calvi ont été récompensés cet hiver par la IFT, meilleur tournoi de l’année dans sa catégorie. Et qui cette année a eu le privilège d’avoir une enveloppe plus conséquente. Il faut féliciter Jean Gour et toute son équipe ainsi que tous les bénévoles."Du côté des joueuses cette édition compte plus d’inscriptions que les autres années et nous l'organisation a été sollicitée pour les demandes de Wild Cards. "Elles ont été attribuées à des joueuses corses. Notamment Alice Battesti, Ines Albericci, Amy Gilliocq." explique Anthony Maestracci, directeur adjoint du Ladies Open Calvi Zilia qui précise "Pour le côté exotique, nous avons des joueuses qui sont venues de Thaïlande, de Chine ou d’Inde. La tête de série, 118e mondiale, Lucrezia Stefanini, la deuxième, Jessika Ponchet, 135e."