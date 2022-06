« La vocation du prêtre face aux crises », l’invitation de l'évêque de Corse, Mgr Bustillo, à une vocation sacerdotale nouvelle

Difficile, dans une société mondialiste où les vertus telles que le don de soi, la fraternité, l’écoute et le partage disparaissent, de garder la Foi et de maintenir la croyance. Cette crise d’une société où l’aspect spirituel passe au second plan au profit d’intérêts matériels, économiques et individuels, touche l’Église en plein coeur à travers des vocations sacerdotales qui reculent dangereusement et des cérémonies religieuses qui attirent de moins en moins de fidèles. Bref, une société malade et pour l’heure sans le moindre remède. La vie religieuse s’en trouve, de ce fait, fortement bouleversée. Monseigneur Bustillo, évêque du diocèse d’Ajaccio pour la Corse écrit, l’an dernier « La vocation du prêtre face aux crises ». « Un ouvrage, rappelle l’évêque, écrit d’abord pour former les prêtres. J’avais été sollicité, à Lourdes, dans cette perspective et j’ai simplement voulu proposer une réflexion qui soit utile, opportune et directe pour les prêtres. »



Monseigneur Bustillo rassemble, ainsi, diverses informations collectées à l’occasion de ses propres formations et réalise son ouvrage. « Le but, ajoute-t-il, c’est d’encourager les prêtres. Bien souvent, ils baissent les bras et nous disent qu’ils sont peu nombreux, qu’il n’y a pas de vocations et que tout le monde est contre eux, c’est une logique fataliste. Il était donc important d’aller de l’avant et de proposer quelque chose de nouveau. Notre vocation est belle, il faut la mettre en valeur et surtout la vivre. »



« Passons sur l’autre rive » en librairie dès le 19 mai

L’ouvrage a été traduit en italien mais ce que Monseigneur Bustillo ignore, c’est qu’en pleine Semaine Sainte, Le Pape François avait demandé à ce qu’il soit distribué à 2000 prêtres. « J’en suis très honoré, ajoute l’intéressé, mais en même temps, c’est une énorme responsabilité. Il ne s’agit pas d’un traité dogmatique sur la vie des prêtres, c’est une réflexion sur notre société et sur ce que vivent les prêtres aujourd’hui. Je tiens, bien sûr, compte du passé, de la tradition biblique mais en même temps, il y a cette réalité d’aujourd’hui qui nous stimule... »

Monseigneur Bustillo a écrit un nouvel ouvrage « Passons sur l’autre rive vers une vie religieuse renouvelée », toujours paru aux éditions Nouvelle Cité à Paris. Un livre qui évoque la vie religieuse et où l’évêque aborde son travail d’avant la nomination épiscopale conférences, retraites, formations…).