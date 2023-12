"La vision d'une Corse meilleure doit nous mobiliser", prêche le cardinal Bustillo à Bastia

Acteurs du monde culturel, personnel soignant, forces de l'ordre, travailleurs sociaux, journalistes, élus, entrepreneurs, jeunes et moins jeunes... Durant son discours prononcé dans une cathédrale Sainte-Marie très bien garnie, le cardinal s'est attardé sur le bien commun qui constitue notre société corse, en relevant le rôle de chacun, et ce afin de vivre "dans une cordialité respectueuse face au sectarisme et à l'intransigeance idéologique". Ainsi, selon François Bustillo, la Corse "a besoin de l'autorité des élus pour encadrer la vie commune ; de l'éducation des plus jeunes pour élargir leur esprit ; du sport pour détendre les relations et fédérer ; de la vie économique pour grandir en autonomie sociale ; de la culture pour exprimer la créativité".



Il s'est aussi montré désapprobateur en consacrant une partie de son discours aux réseaux sociaux et à ses dérives : "Nous sommes jugés par l'inquisition médiatique, a-t-il fustigé. Sur les réseaux sociaux, on se prononce sur les autres, sans pudeur et sans pitié. Cette logique violente engendre une vie sociale instable, inquiétante. La violence engendre la peur et la peur engendre la violence. Ce cercle vicieux nous paralyse et empêche un développement heureux de la vie sociale. Il limite notre liberté, d'être et d'agir." Les journalistes ne sont évidemment pas visés et le cardinal a eu un mot pour cette corporation : "Un journaliste n'est pas juste un diseur, mais c'est un formateur qui apporte sa rigueur pour informer."



"Vous avez fait taire le pape"



Le cardinal Bustillo s'est dit attentif aux atermoiements de la jeunesse corse : "Elle est inquiète, elle se perd dans les méandres de la facilité, sans doute par manque de vision. Notre société doit s'engager pour soutenir la jeunesse en les écoutant." Et c'est pour cela que "l'Eglise de Corse fera une proposition dans nos régions, au début de l'année 2024, pour inviter les jeunes à des moments d'éducation humaine, spirituelle, ludique, professionnelle," afin, poursuit le cardinal, "de puiser dans notre riche patrimoine culturel pour offrir de la hauteur et de la profondeur à nos jeunes, leur offrir un lien serein avec les autres, pour les sortir d'un risque de médiocrité et de banalité."