La ville d'Ajaccio présente son nouveau logo

Lors du conseil municipal du 20 décembre, les élus ont voté à l’unanimité le nouveau logo de la ville d’Ajaccio. Du 10 au 20 décembre, suite aux délibérations de la commission* réunie sous forme de jury de présélection, 3 propositions graphiques ont été soumises à un vote populaire auprès des ajacciens sur le site Internet de la Ville, ajaccio.fr. Parmi les 16 propositions issues des agences de communication et les graphistes du territoire ajaccien, le jury a orienté le choix des finalistes sur différents critères à la fois techniques, esthétiques et budgétaires tout en veillant à ce que l’interprétation graphique s’inspire de l’histoire, du patrimoine et des armoiries de la ville. Le triptyque qui fonde finalement l’identité ajaccienne.

Parmi les 8164 participants, 3366 votants se sont prononcés en faveur du logo de l’agence Totem. Le premier logo, proposé par Nicolas Stephan infographie en collaboration avec Thierry Leccia a récolté 2335 voix et le 2e logo, proposé par Barbora Chiappini, 951 voix. Nuls : 1512 votes

Ce projet, porté par Christophe Mondoloni, adjoint au maire délégué à la promotion de l’identité ajaccienne et à la langue corse, et par Aurélia Massei, adjointe au maire déléguée à la démocratie participative, a pour objectifs de répondre aux défis des usages du numérique, d’améliorer l’accessibilité à l’information et de faciliter l’usage de la langue corse sur les supports institutionnels de la Ville. Courant 2022, la municipalité projette d’entreprendre de nombreux chantiers comme la refonte de son site Internet et de son application, afin d’améliorer l’expérience utilisateur, faciliter l’accès aux services publiques, sécuriser ses données et se conformer aux normes de référence pour l’accessibilité numérique. En outre, le service communication entend améliorer la signalétique de ses bâtiments communaux qui est vieillissante et s’assurer qu’elle soit systématiquement bilingue-français-corse.