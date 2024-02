La tour de Fautea se refait une beauté pour ouvrir au public

Les premières études visant à restaurer la tour de Fautea datent de 2018. Le chantier a quatre objectifs : remplacer l’escalier extérieur non conforme pour lequel l’architecte Romuald Casier a fait réaliser une quinzaine d’esquisses différentes avant d’obtenir le feu vert des Bâtiments de France. Sécuriser la terrasse d’artillerie, autrement dit le sommet de la tour qui est entouré de mâchicoulis. Revoir la lisibilité architecturale des fenêtres de tir. Et enfin, valoriser les vestiges archéologiques à l’intérieur de la tour de Fautea. S’y trouvent notamment un ouvrage de recueil des eaux de pluie, un foyer ou encore un four à pain « qui témoignent de l’ingénierie de l’époque et des conditions de vie des « torregiani », les gardiens de ces tours à l’époque génoise », commente Pierre-Paul Salviani, chargé de mission culture et patrimoine à la CdC.



Quid de l'ouverture au public ?



L’ensemble des matériaux de restauration a été héliporté sur site. Les échafaudages ont été montés et la première réunion de chantier a été fixée au 12 février. Le coût total de l’opération s’élève à 417 000 euros, pris en charge par la Collectivité de Corse à hauteur de 341 000 euros et complété par des fonds européens (76 000 euros).



Le chantier doit s’achever en janvier 2025. Au terme de celui-ci, la Collectivité de Corse souhaite ouvrir la tour de Fautea au public. « Le contenu du projet de valorisation de la tour n’est pas encore mis au point mais une orientation est déjà décidée, détaille Pierre-Paul Salviani. Au-delà de l’architecture de la tour elle-même qui présente un certain intérêt également à l’intérieur, l’idée est de développer un contenu scientifique et pédagogique sur le thème du patrimoine naturel. En effet, la tour est située sur un site naturel remarquable qui a ses propres spécificités, comme la présence d’une variété d’orchidée endémique qui n’existe que dans cette région. » Ses visites seront encadrées et la tour ne pourra accueillir que douze personnes en simultané. Ce qui est déjà douze fois plus qu’aujourd’hui…