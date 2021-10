La tour de Miomu a fait peau neuve, elle sera désormais visitable

Quatre cent soixante ans après sa construction, la tour de Miomu reprend vie. Ce lundi 4 octobre, le maire de Santa Maria di Lota, Guy Armanet, le président de l'Exécutif, Gilles Simeoni, la conseillère exécutive au patrimoine, Antonia Luciani et Pierre-Jean Campocasso, le directeur du Patrimoine de la Collectivité de Corse, étaient venus inaugurer sous la pluie l'édifice génois."Cet endroit est magique, il mêle histoire et modernité. C'est un outil patrimonial exceptionnel qui est aujourd'hui mis à disposition de notre commune", lance fièrement Guy Armanet en regardant autour de lui.



Gilles Simeoni est aussi ému. "Je me souviens le 2 avril 2001, des privés s'intéressaient à l'achat de cette tour. En tant que militant et militante nous avions lutté pour que cela n'arrive pas. Vingt ans plus tard, nous sommes aux responsabilités et elle est restée un bien public", se remémore-t-il avant de signer la convention de transfert de gestion qui permettra à la commune de se réapproprier le bien qui appartient à la Collectivité de Corse depuis 2003.



Un lieu d'histoire



Dans son apparence extérieure, la tour n'a pas beaucoup changé. Seul l'enduit a été refait pour préserver la structure de la construction. C'est à l'intérieur que Romuald Casier, architecte en patrimoine a effectué le plus gros travail. En s'appuyant sur la configuration initiale et les points d'ancrage pré-existants, trois étages, un toit terrasse et un escalier ont été créés. "Le rez-de-chaussée était la partie citerne. Maintenant, on peut y visualiser une vidéo de 7 minutes qui explique à quoi servaient ces tours. Le second étage est dédié à son histoire, de sa construction à ces travaux. Le troisième étage projette une simulation d'attaque barbare", explique le directeur du Patrimoine de la Collectivité de Corse qui a supervisé les travaux.



Il faudra attendre le printemps 2022 pour pouvoir visiter la tour de Miomu puisque celle-ci sera ouverte au public en même temps que la maison culturelle dont les travaux devraient commencer prochainement.



D'autres réalisations à venir



Aujourd'hui, la CdC est propriétaire de 12 tours littorales. Celle d'Albu sur la commune d’Ogliastru, inscrite au titre des monuments historiques est en cours de rénovation. "Elle mettra en avant le patrimoine naturel de la Corse", indique Pierre-Jean Campocasso.

Ces travaux s'inscrivent dans un programme européen, méditerranéen le Gritaccess (Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible) qui s'est intéressé au patrimoine roman, aux fortifications mais aussi au patrimoine napoléonien dans toute la Méditerranée. La partie aménagement concernant l'histoire des tours a d'ailleurs été financé par ce programme. Les travaux de restructuration ont quant à eux été subventionnés par la Collectivité de Corse à hauteur de 350 000 euros.