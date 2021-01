La tempête Hortense arrive en Corse : l' île placée en vigilance orange pour vent violent, orages et vagues de submersions

Le vent soufflera fort sur la Corse ce weekend. Ce vendredi matin alors que la tempête Hortense traverse l'hexagone, Météo France a placé l'ile en vigilance orange pour vent violent. Du côté de la Corse, ce ne sont pas seulement les vents violents qui nécessitent une vigilance orange, mais aussi les risques d'orages et de submersions. En cause, une forte tempête hivernale, qui va provoquer des orages et des rafales de vent cet après-midi, qui atteindront jusqu'à 120 km/h par endroit avec de la pluie et même de la grêle.

Evolution prévue

Pour le phénomène Orages

En cours d'après-midi de vendredi, un passage orageux bien actif balaie la Corse d'ouest en Est. Ces orages sont accompagnés de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100km/h, possiblement 120 km/h de manière localisée. Ils sont également accompagnés de fortes intensités de pluie donnant 20 à 40mm en quelques heures et de grêle par endroit.



Pour le phénomène Vent

En soirée de vendredi, le vent de sud-ouest se renforce très nettement pour atteindre 160 à 180 km/h sur le Cap Corse, 130 à 150 km/h sur le relief, 120 à 140 km/h sur la Balagne, les versants est de l'île principalement entre Porto-Vecchio et Solenzara, de fortes rafales sont possibles également sur le littoral oriental. Ce vent violent faiblit lentement en matinée de samedi.



Pour le phénomène Vagues-Submersion

Avec le renforcement des vents de secteur Ouest à Sud-Ouest sur tout le bassin méditerranéen aujourd'hui, l'état de mer va s'aggraver sur le sud-ouest de la Corse en soirée. Les déferlements associés vont générer localement des submersions sur les zones vulnérables du littoral sud-ouest de la Corse. L'ouest de la Corse-du-Sud est placé en vigilance "vagues-submersion" de niveau orange le vendredi 22 janvier de 21h au samedi 23 janvier à 06h. Avant cette période, le département est placé en vigilance vagues submersion de niveau jaune à partir du vendredi 22 janvier à 15 h