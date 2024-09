La seconde édition de "Portivechju Si Movi" bat son plein au complexe sportif du Pruneddu

Depuis ce matin, plusieurs centaines de visiteurs ont déjà arpenté les allées du complexe, s’arrêtant aux stands pour découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités proposées : sports collectifs, danse, arts martiaux, ateliers créatifs et bien plus encore. À chaque édition, Portivechju Si Movi rencontre un succès croissant, et cette année ne fait pas exception.

La deuxième partie de la journée vient de débuter, avec de nombreuses animations encore au programme. À 17 heures, une cérémonie de remise de trophées récompensera les meilleurs sportifs locaux, soulignant l’importance du sport dans la vie quotidienne de la commune. Enfin, pour clôturer cette édition 2024 en beauté, un concert est prévu à 18 heures, promettant une fin de journée festive pour tous les participants.