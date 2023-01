La réforme qui fait trembler la grande distribution

La loi qui doit être étudiée par les députés français vise à sécuriser l’approvisionnement des français en produits de la grande consommation. Jusque là, rien d’alarmant. Et pourtant, le président du groupe Leclerc et celui d’Intermarché sont tous deux très remontés contre le projet, évoquantet un texte qui donnerait tous les pouvoirs aux industriels.Pourquoi une telle levée de boucliers ? Cette proposition de loi, qui sera étudiée le mercredi 11 janvier en commission des Affaires économiques, vise à rééquilibrer les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, qui sontDésormais, le tarif demandé par les industriels pourraient s’imposer en cas d’échec des négociations.Pour les distributeurs, cet article de la loi pourrait rendre toute négociation impossible et imposerait la volonté des fournisseurs. La possibilité de ne pas livrer les produits commandés servirait d’et pousserait les grandes surfaces à accepter l’accord.Or, pour la grande distribution, ce nouveau dispositif pourrait avoir de lourdes répercussions sur le pouvoir d’achat des français , avec