En Corse, de plus en plus de ménages fragilisés par l’inflation

L'inflation n'impacte pas tous les Français de la même manière. En fonction des dépenses d'énergie et d'alimentation, de la composition des ménages on peut être plus exposés que d'autres face à l'augmentation des prix. Selon une une note de conjoncture de l'Insee publiée ce mardi cette disparité serait aussi géographique et socio-économique et pour ces raison la Corse serait plus vulnérable face à l'inflation, montée à 6,5% sur un an.

En effet, les catégories de ménages les plus exposés, du fait de leur faible niveau de vie ou de leur structure de consommation, représentent une part de population plus importante dans l’île qu’en France métropolitaine rapporte l'Institut dans un communiqué. Plusieurs éléments expliquent cette situation. D'abord en Corse, près d’un habitant sur deux réside dans une commune rurale, contre un métropolitain sur trois. Les agriculteurs sont aussi plus présents parmi les actifs en emploi (2,0 % contre 1,5 %). En suite, quelques spécificités de l’île, notamment le relief, la ruralité des communes et la rareté des transports en commun, se traduisent par un recours accru aux véhicules personnels pour les trajets quotidiens (86 % contre 72 % en métropole) ce qui augmente les dépenses liées aux trajets.

Autre élément explicatif : les personnes au niveau de vie modeste sont nombreuses puisque 18 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire contre 15 % en France métropolitaine. Enfin, les familles monoparentales sont surreprésentées :14 % contre 11 % au niveau national.

En revanche, les insulaires vivent plus souvent en appartement et se chauffent davantage à l’électricité dont le prix a moins augmenté que celui du gaz.