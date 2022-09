La réalisatrice Nina de Vroome à la rencontre des collégiens de Moltifao

Nina de Vroome était à Moltifao la semaine dernière pour présenter son dernier film "Globes", un essai documentaire qui retrace les liens entre humains et abeilles, depuis les alvéoles jusqu’à la plus grande économie mondiale. "Le titre évoque la pluralité des mondes qui constituent notre Terre. explique la réalisatrice. Globes établit des liens entre la culture et la nature et explore comment donner un sens au concept d'“écologie”. Le film essaime en diverses rencontres, puis revient toujours à un noyau, à l'instar des abeilles qui s’envolent en quête de fleurs et reviennent ensuite à leur ruche chargées de nectar."Elle en a profité pour répondre aux questions des spectateurs, dont les élèves du collège de Moltifao à qui elle a rendu visite dans l'après-midi.Ayant vu le film en avant-première avec leur professeur Nicolas Perraud, les collégiens avaient préparé leurs questions pour la réalisatrice et ont pu développer des raisonnements à propos des liens entre les abeilles et les civilisations humaines. "J'ai trouvé merveilleuse la danse des abeilles, esthétiquement et symboliquement" s'exclame Lilia, élève en 5e qui comme son camarade Joan a particulièrement apprécié "le passage sur le métier d'apiculteur m'a vraiment intéressé. J'ai hâte de le découvrir davantage".Une rencontre passionnante et éclairante sur le cinéma, l’art, le monde… et les abeilles. "C'est un plaisir de recevoir Nina au collège, les élèves ont pu voir ce superbe film qui les sensibilise sur l'importance du rôle des insectes pollinisateurs pour les écosystèmes. explique Jean-Etienne Cardi, le chef d'établissement qui annonce que le collège lancera un projet culturel et scientifique pour étudier ces insectes. "Accompagnés de leur professeur et grâce à Arterra et à la commune de Moltifao, nous allons lancer ce projet pour mieux étudier les abeilles, découvrir le métier d'apiculteur et mieux comprendre en quoi ces insectes sont d'une importance capitale."