La protection civile de Corse organise une formation aux premiers secours canins

La Protection Civile de Corse propose, pour la 1ere fois dans la région, une formation Premiers Secours Canins.

Vous pouvez y apprendre les gestes de Premiers Secours pour sauver votre chien.

En effet, tout au long des 7h de formation vous allez découvrir comment réagir face à

un malaise, un étouffement, un arrêt cardiaque, un traumatisme, une brûlure... de votre chien.

Les formations vont se mettre en place à partir du mois d'octobre 2019 sur la région.

ou appelez le Pour en savoir plus écrivez à corse@protection-civile.org ou appelez le 0644019444

« Venez nous rencontrer samedi 14 septembre à la Fête du sport et des associations à Ajaccio, sur la place de Gaulle pour en apprendre plus sur nos activités et formations. »