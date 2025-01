La plus belle fève de France est corse : le petit Marius remporte le concours national

C’est un jeune Corse qui a remporté le Grand Prix du concours national de dessin organisé par la marque Boulanger de France et Panessiel. Marius, élève de l'école du Centre à Bastia, a séduit le jury avec son dessin intitulé sa part de gâteau, élu meilleure fève pour l’Épiphanie 2025.



Ce concours, lancé à l’initiative de la Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française (CNBPF), avait pour objectif de valoriser les jeunes talents en leur proposant de dessiner leur gourmandise préférée. Les votes, ouverts dans les boulangeries participantes à travers la France, ont permis de désigner les gagnants après plusieurs semaines de participation.



En Corse, l’unique boulangerie certifiée Boulanger de France, la Maison Ghisoni-Mariotti implantée à Bastia, Biguglia et Lecci, a mobilisé les écoles maternelle et élémentaire du Centre à Bastia pour participer au concours. "Nous avons collaboré avec les écoles maternelle et élémentaire du Centre à Bastia", expliquait début janvier dans nos colonnes Dominique Ghisoni, propriétaire de l’établissement. "Nous avons demandé à plusieurs classes de réaliser des dessins. Ensuite, dix finalistes ont été sélectionnés pour représenter la Corse."



Parmi les dessins retenus, les enfants ont imaginé des galettes, des donuts, des cupcakes, un roulé au chocolat ou encore des éclairs. Mais c’est finalement le dessin de Marius qui a séduit le jury national, plaçant la Corse sur le podium de cette initiative artistique et gourmande.