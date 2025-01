Et si la plus belle fève de France était Corse ?

Et si vous élisiez la plus belle fève de France ? C’est ce que propose le concours pour l’Épiphanie 2025, organisé par la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, en partenariat avec la marque Boulanger de France. Cette certification, créée en 2020, a pour objectif de valoriser le savoir-faire des artisans qui respectent les engagements d’une charte qualité, en privilégiant le travail local, notamment avec l’utilisation de produits français.



Parmi tous les établissements agréés Boulanger de France, une seule boulangerie en Corse possède cette certification : la Maison Ghisoni-Mariotti à Bastia, Biguglia et Lecci. Pour ce concours, qui met les enfants à l’honneur, ils ont fait appel aux élèves d’une école bastiaise. “Nous avons fait un partenariat avec les écoles maternelle et élémentaire du Centre”, explique Dominique Ghisoni, boulanger et propriétaire de la Maison Ghisoni-Mariotti. “Nous avons demandé à plusieurs classes de maternelle et primaire de dessiner leur gourmandise préférée, puis nous avons sélectionné dix gagnants.” Parmi les dix dessins gagnants, on retrouve “deux galettes, deux donuts, un cupcake, deux gâteaux, un roulé au chocolat, une religieuse et un éclair”, réalisés respectivement par Ange-Marie, Joia, Anna-Dea, Ava, Gianni, Nine, Marius, Mélanie, Mona et Tessa.