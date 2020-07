La plage de Calvi retrouve progressivement ses établissements

Samedi 18 juillet, le soleil est au rendez-vous sur la plage de Calvi, l'eau de couleur bleu-verte est à très bonne température. Dans la baie avec en toile de fond la majestueuse citadelle, voiliers, bateau, paquebot de croisière complètent la tableau de cette destination de rêve qu'est Calvi.

Bref, tout pour inciter à la baignade et à se faire bronzer sur le sable fin.

Un portrait idyllique qui pourrait laisser à penser qu'en cette période de l'été on se dispute les emplacements. Pourtant il n'en est rien. Certes il y a su monde mais sans commune mesure de ce qu'on a l'habitude de connaître.

Il est vrai que l'entrée de plage de Calvi avec un semi-remorque et un tracto-pelle sur le sable et des ouvriers qui s'activent encore à monter des établissements qui ne sont hélas pas prêts n'incitent guère à poser sa serviette sur le sable, sans parler du danger que cela peut représenter.

Fort heureusement, en avançant les pieds dans l'eau c'est une belle surprise qui nous attend avec des établissements tout en bois ou habillés de bois qui nous rappellent le style paillote, dans la vraie tradition des établissements de plage.

Certes on peut noter par ci par la quelques écarts par rapport au cahier des charges initial mais force est de saluer la volonté des plagistes de nous offrir des établissements en harmonie avec ce site paradisiaque.

Difficile de différencier un établissement d'un autre mais tous apportent quelque chose. Quelques coups de coeur aussi sont à noter. Parmi eux; "Le Ricantu" pour sa réalisation tout en bois et 100% corse, "l'Octopussy" pour son originalité et cette jolie attention pour personnes à mobilité réduite qui ont à disposition une plateforme pour accéder à l'établissement, "Le bout du monde" bien dans le ton d'une paillote, "U Pinu" pour son véritable travail d'orfèvre , "In casa" pour son ensemble, sa déco et ses notes exotiques.....

Par ailleurs, tous ont fait l'effort de réduire la hauteur de leurs établissements pour que les personnes qui se trouvent sur la promenade municipale en bois puissent admirer la baie de Calvi et sa citadelle.

D'autres on l'a dit sont en cours de montage ou de finition et s'intègrent aussi de belle façon au cadre.

Il convient aussi de souligner que si il y a bien une corporation qui a été sévèrement touchée par cette crise sanitaire que nous connaissons, c'est bien celle des plagistes et plus particulièrement ceux de Calvi qui, rappelons-le, se sont engagés auprès des Services de l'État de démolir leurs établissements avant la fin de l'année 2019 afin se mettre en conformité avec ce fameux Décret Plage de 2006 et reconstruire ensuite en structure démontable et à partir d'un cahier des charges précis.

Mais c'était sans compter sur ce Covid 19 et ses conséquences avec une période de confinement et la plage interdite durant plusieurs mois. Ensuite il a fallu attendre que les commandes passées auprès des entreprises sur le continent ou à l'étranger puissent être honorées pour enfin attaquer les travaux, d'où cette situation pour le moins inhabituelle que nous connaissons sur la plage de Calvi.

La saison, ou du moins ce qu'il en reste, est pratiquement terminée avant même d'avoir commencé.