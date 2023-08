« La piétonnisation et l’ouverture du parking de la Miséricorde sont des plus pour les Ajacciens »

La vieille ville d’Ajaccio semble avoir retrouvé une certaine quiétude. Lancée par la municipalité le 21 juin, une expérimentation qui court jusqu’au 17 septembre interdit en effet la circulation de tous les véhicules à moteur (sauf dans le cas de quelques dérogations) qui ne peuvent plus circuler dans les rues Bonaparte, Roi de Rome, Notre-Dame, Zevaco Maire et Pozzo di Borgo entre 11h et 2h du matin. Et les premiers retours de cette piétonnisation semblent plutôt positifs, pour la plus grande satisfaction du premier adjoint, Alexandre Farina.



« Cette restitution du domaine public a fait le plus grand bien aux riverains », assure-t-il. « Quand on discute avec eux, ils évoquent l’aspect sécuritaire parce que le nombre de passages de voitures et de motos tous les jours était assez dangereux et contraignant, mais aussi les améliorations au niveau de leur cadre de vie et de la protection de l’environnement. Beaucoup de riverains, notamment des personnes âgées, nous disent être heureux de pouvoir redescendre dans les rues », détaille-t-il.



Un sentiment partagé par les commerçants de la zone selon le premier adjoint. « Il y a un afflux dans ces rues beaucoup plus important qu’avant car on peut librement y circuler donc c’est beaucoup plus agréable, notamment pour y manger, mais aussi pour se promener ou pour flâner », souligne-t-il. Accueillie assez favorablement dans l’ensemble, la piétonnisation a toutefois connu des débuts un peu compliqués pour certains commerçants qui se plaignaient notamment des horaires limités pour les livraisons. « Pour nous, c’était un parti pris de dire que la livraison doit se dérouler avant 11h. Pour les commerçants qui auraient du mal à trouver un créneau dans ces heures-là, nous avons prévu quatre zones permanentes de livraison juste devant la zone piétonne », explique Alexandre Farina.



Il insiste par ailleurs sur le fait qu’une attention particulière a été apportée à ce que cette expérimentation ne soit pas synonyme d’occupation du domaine public ou de multiplication des nuisances sonores. « Nous avions travaillé durant de longs mois avec les commerçants, notamment sur l’occupation du domaine public, et nous avons réussi à établir un cadre avec eux. Ils s’y sont tenus et c’est très positif. Et nous avons constaté que contrairement aux années précédentes, nous n’avons plus de coups de fil pour les nuisances sonores le soir », affirme-t-il en notant de plus que les rues de la zone piétonnisée attirent désormais plus de monde. « Certains commerçants retrouvent une clientèle ajaccienne qui allait moins dans ces rues à cause des désagréments liés au passage des voitures », reconnaît le premier adjoint.