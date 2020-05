La photo du jour : les chèvres de Punta A Ghjesgia

Charles Monti le Lundi 4 Mai 2020 à 07:43

Et si on vous emmenait Punta A Ghjesgia, qui domine la Gravona, avec les chèvres, rencontrées avant le confinement par Nunzia-Maria Vesperini-Lugrezi ? Ce n'est pas encore possible certes, mais ça viendra...

Si vous aussi, comme lui, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

