La photo du jour : le ciel étoilé brille sur les Sanguinaires

Charles Monti le Mercredi 27 Novembre 2019 à 07:05

" Après ces jours de pluie, un magnifique ciel étoilé brille sur les Sanguinaires. Le sac et le ressac des vagues glisse dans la nuit. Au loin brillent les lueurs de la ville et par-dessus la tour, on peut observer les étoiles qui dérivent, et la rotation terrestre..." nous écrit Patrick Nicolaï auteur de cette photographie circumpolaire.

Si vous aussi, comme elle, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

