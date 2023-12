La personnalité corse de l'année 2023 : et si c'était Florent Martin?

.

Issu de parents boulangers, Florian Martin grandit en Seine-et-Marne. A 10 ans, ses parents rejoignent Ajaccio d’où sa grand-mère maternelle est originaire; et ouvrent leur boulangerie. Déjà, le petit Florent est sensible au goût. « Je m’amusais à aller dans le laboratoire de mes parents, sentir les épices, les différents poivres, la cannelle, les fruits secs… », se remémorait-il il y a quelques semaines. En goûtant tout ce que son père confectionne et en l’aidant dans la réalisation des gâteaux, l’adolescent entraîne son palais, si bien qu’il décide à l’âge de 15 ans de se diriger vers un BEP service et restauration au lycée du Finosello. « J’ai toujours été passionné par les métiers de bouche, mais durant plusieurs saisons j’ai servi dans le restaurant de mes tantes ce qui m’a permis de comprendre que j’aimais vraiment le contact et l’adrénaline du service », expliquait-il à CNI.Au fil de son apprentissage, c’est sur la sommellerie qu’il a jeté son dévolu ce qui lui a permis d’allier ce qu'il aime : le service et création d’accords mets et vins.L’été de ses 15 ans, il effectue un stage à l’hôtel Cala Rossa chez le maître sommelier Patrick Fioramonti qui lui permet de visiter des domaines, notamment celui de Granajolo ou Torraccia. Voyant que son élève est talentueux et passionné, son professeur José Bernardini inscrit Florent Martin à la coupe Georges Baptiste, soit le plus ancien concours de restaurant en France. Il gagne le concours au niveau régional puis national et européen.Cette récompense lui ouvre alors les portes du restaurant le Louis XV, la table de l’hôtel de Paris à Monaco pour un stage d'été.Puis il y aura Londres, le prestigieux Georges V à Paris, le titre de meilleur sommelier de France puis une fois à The Peninsula à Paris, le col tricolore le sacrant le Meilleur ouvrier de France en sommellerie.