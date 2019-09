La nouvelle Casa Cumuna di Lavatoghju inaugurée

Ambiance très festive ce samedi après-midi à Lavatohju où la population et de nombreux maires et personnalités de Balagne étaient conviés à l'inauguration de la toute nouvelle mairie sur la parie basse de la commune.

Cette inauguration est tout un symbole pour cette commune de Balagne. C'est en effet dans l'ancienne école du village, qui a fermé ses portes fin des années 80, début des années 90, que cette Casa Cumuna est désormais implantée.

Les plus anciens se souviennent en effet que cette école a été au tout début des années 80 fermée durant quelques années, avant de rouvrir ses portes et de les refermer définitivement fin 89, début 90.

Réhabilité par l'équipe municipale actuelle, sous la houlette du Maire Rodolphe Santelli, ce bâtiment est désormais transformé en Mairie.

Avant de prendre la parole, Rodolphe Santelli ne cachait pas son émotion, après avoir confirmé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat de Maire et que ce serait donc l'une de ses dernières apparitions publiques.

" Merci de votre présence pour cette inauguration di a casa cumuna, ensemble fonctionnel et harmonieux de la nouvelle mairie, avec bureau d'accueil, secrétatiat, salle de réunion ou salle polyvalente, salle d'archive, bureau du maire, bureau de l'adjoint et sanitaires.

Cette opération n'aurait pas été possible, sans le concours financier de l'État, à hauteur de 50%, au titre de DETR et du Département de la Haute-Corse (désormais Collectivité de Corse) à hauteur de 30% pour un marché de 136 619€ TTC, le commune prenant à sa charges les 20% restants, plus un dépassement et des travaux annexes, soit un investissement total de 155 719€ TTC.

Les travaux ont bien été réalisés dans les temps impartis par l'entreprise Amorim, titulaire du marché, sous la direction du maître d'ouvrage, l'archiecte DPLG Alain Marchetti". soulignait Rodolphe Santelli. Et de poursuivre:

" E oghje a pupulazione di Lavatoghju po esse felice d'avè une casa cumuna chi rispondé a è necessità di u sa sviloppu. Ainsi, maison de verre au service de la population, elle se doit de le demeurer pour répondre à des nouveaux besoins !

Car, Lavatohju, dont la population était tombée sous le seuil de 100 habitants, il y a 20 ans, connaît un regain démographique soutenu, avec pas moins de 170 habitants résidents permanents en 2019.

Et, désormais sur rail, en même temps que la révision de la carte communale d'urbanisme, un projet d'acquisition foncière, pour fixer la vie de jeunes foyers, augure d'un bel avenir.

Plus que jamais donc, en synergie avec les communes voisines du bassin d'Aregnu, notre commune aura besoin des aides de la Collectivité de Corse et de l'État, que le remercie chaleureusement".



Participation de l'État à hauteur de 50%



Pascal Carlotti, conseiller territorial s'exprimait en langue corse pour excuser l'absence du Président de l'Éxécutif Gilles Siméoni et souligner la qualité de cette réhabilitation de cette école transformée en casa cumuna. Enfin, il adressait ses plus chaleureuses félicitations au maire et à son équipe municipale qui oeuvrent pour le bien de leur village et de ses habitants.

En l'absence du sous-préfet de Calvi, excusé, Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture soulignait que l'inauguration d'une nouvelle mairie faisait partie dans la vie d'une commune d'un des rois événements qui marquent son histoire et les esprits.

"La construction d'une mairie, c'est à la fois un temps fort de la vie d'une commune et une leçon d'histoire et d'instruction civique particulièrement dans le contexte actuel. Nous connaissions l'ancienne mairie, qui certes ne manquait pas de charmes mais plus adaptée au travail des élus, ni conforme aux normes actuelles d'accueil du public.

Le choix de ce projet, et c'est souvent la cas pour Lavatoggio, concilie , respect du patrimoine et ouverture sur une modernité tempérée par le respect de la tradition.

Au travail de cette réalisation vous avez suivi trois objectifs:

-un accueil optimal pour le public

- l'amélioration des conditions de travail des élus et du secrétariat dont il convient de souligner l'importance dans la qualité du service public offert à vos concitoyens

- le respect des règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMA)

C'est pourquoi je me félicite que l'État, comme vous l'avez souligné en rappelant les chiffres ait participé à hauteur de 50% dans cette réalisation.

La place d'une mairie dans la vie de nos communes est importante. C'est un lieu où s'exprime la liberté d'expression et d'opinion. C'est aussi un lieu d'égalité: chacun y est accueilli sans distinction, ni discrimination. C'est enfin un lieu de fraternité", où on se retrouve à l'occasion pour partager un verre de l'amitié après avoir célébré l'union de deux personnes, sous l'égide de Marianne.

Cette inauguration témoigne de votre volonté d'agir dans un monde de plus en plus trouble en quête de repères et qui parfois nous laisserait perplexe.

Votre action a ainsi contribué à la préservation et à la promotion du patrimoine communal tout comme le savoir faire de l'ingénierie qui vous a assisté et de nos entreprises locales qui ont réalisé cet équipement (...).

L'aboutissement de ce projet n'aurait pu se faire sans la pugnacité des élus de proximité et tout particulièrement la votre Monsieur le Maire et de votre équipe dont le dynamisme n'est plus à démontrer.

Enfin, cette inauguration m'offre également l'opportunité de confirmer que l'État est un partenaire proche des communes et continuera à soutenir activement l'investissement local.

Son représentant dans l'arrondissement étant soucieux et toujours prêt à financer tout projet de proximité et apporter l'ingénierie territoriale nécessaire.

Il est également à vos côtés pour vous soutenir dans toutes les tâches du quotidien, vous accompagner dans vos moindres besoins et conforter le rôle de la commune en tant que cellule de base incontournable de la démocratie et de l'action publique locale".



Hommage à Jacques Chirac



Frédéric Guglielmi profitait de l'occasion qui lui était donnée pour rendre hommage à l'ancien président de la République Jacques Chirac qui vient de nous quitter.

Dans le même temps, on apprenait qu'une messe en la mémoire de Jacques Chirac serait célébrée le lundi 30 septembre à 18 heures en l'église Sainte-Marie Majeure de Calvi, en présence de nombreuses autorités civiles et militaires.



Entouré de Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture, Frédérique Densari et Pascal Carlotti, conseillers territoriaux, le Premier Magistrat, Rodolphe Santelli coupait le ruban tricolore avant d'inviter les participants à une visite des lieu et au cocktail qui devait suivre.

Le frère Olivier Marie prêtre du secteur du bassin de vie de l'Ile-Rousse devait bénir les locaux.

Dans la foule, outre les personnes déja citées, on a noté la présence de plusieurs maires et élus de Balagne, de l'adjudant/chef Jérôme Pasquier et du Gendarme Philippe Lenain de la Brigade de Gendarmerie territoriale de l'Ile-Rousse....