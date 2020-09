La météo du mercredi 23 septembre 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 23 Septembre 2020 à 06:44

L'atmosphère demeure instable durant toute la journée sur le Sud de l'île puis cette même instabilité se généralise en Haute-Corse. les températures maximales varient entre 13 degrés le matin et 25 degrés dans le courant de l'après-midi.

