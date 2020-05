La météo du mercredi 20 mai 2020

Mv le Mercredi 20 Mai 2020 à 06:19

Un temps toujours instable même si une légère amélioration est attendue ce jour avec des éclaircies en matinée mais toujours des nuages bourgeonnant dans l’après midi, donnant des ondées.

En début d'après-midi, le vent s'orientera au Nord à Nord-Est assez fort, sur toute la Haute-Corse et entre Porto Vecchio et Bonifacio, 30 à 55 km/h. Températures maximales s’échelonnant entre 18 et 24 degrés

A partir de jeudi : grand soleil !



