La météo du mercredi 10 juin 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 10 Juin 2020 à 07:09

Ce mercredi est la journée la plus perturbée de la semaine. Le temps sera gris avec des averses dès le lever du jour sur toute l’île. Ces averses prendront un caractère orageux dans l’après midi. Persistance d’un bon petit libecciu dans la Cap Corse et en Balagne. Vent plutôt faible ailleurs. Températures maximales en baisse, bien en dessous des normales : comprises entre 15 à 21 degrés

