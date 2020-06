La météo du mardi 9 juin en Corse

Charles Monti le Mardi 9 Juin 2020 à 07:15

A l’aube les températures minimales se situeront elles aussi en dessous des normales : 8 à 17 degrés du centre vers le bord de mer. Le soleil brillera le matin puis quelques cumulus se développeront ça et là, laissant s’échapper quelques gouttes dans le Fium'Orbu puis sur tout le sud de l’ile en début de nuit. Le vent d’Ouest restera modéré en Balagne, dans le Cap Corse et du coté de Porto Vecchio : 50 à 70 km/h. Maximales en légère baisse : 16 à 22 degrés.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements