La météo du mardi 3 Mars 2020 en Corse

Livia Santana le Mardi 3 Mars 2020 à 07:00

La Corse est toujours en vigilance jaune pour plusieurs paramètres : vent violent en Haute Corse et pluies inondations en Corse du Sud.

Au petit jour il fera 7 à 10 degrés près des côtes, 3 à 6 dans le centre. En bord de mer le soleil prédominera alors que dans le centre de l’île, le ciel sera bien sombre avec de petites averses possibles. Ondées possibles aussi entre Ajaccio et Sartène. La limite pluie-neige se situera vers 1000 mètres et une hauteur maximale de neige de l'ordre de 5 centimètres peut être atteinte sur le relief. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest soufflera assez fort à fort, sur la partie occidentale et aux extrémités de l’île. Avec des rafales atteignant 85 km/h. Les températures maximales seront voisines de 15 à 17 degrés vers les côtes, 11 à 14 degrés dans l’intérieur.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements