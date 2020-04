La météo du lundi 20 avril 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 20 Avril 2020 à 07:31

La journée sera très nuageuse et humide. Les pluies seront continues sur toute la région avec, dans un courant de Sud plutôt doux, une limite pluie-neige au-dessus de 2 500 mètres. Le vent d’Est à Nord-Est soufflera assez fort dans le Cap Corse et en Balagne 30 à 40 km/h avec des rafales atteignant 55 km/h. Les températures maximales se situeront entre 14 à 18 degrés voire 19 degrés en Balagne et sur la région ajaccienne par effet de foehn. La nuit suivante les pluies s’accentueront sur partie orientale de l’île.

