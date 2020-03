La météo du lundi 2 Mars 2020 en Corse

MBC le Lundi 2 Mars 2020 à 07:05

Le ciel sera très nuageux avec des précipitations un peu partout sur l’île mais plus marquées dans le centre et l’ouest de l’île. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1600 mètres en journée mais vers 800 mètres la nuit suivante. En soirée ces pluies prendront un caractère orageux. De belles éclaircies se développeront la nuit suivante. Le vent d’ouest sera modéré de la Balagne au Cap Corse, dans l’extrême sud et en montagne avec des rafales atteignant 100 km/h dans l'après-midi. Le long de la plaine orientale, vent de sud-Est 30 à 60 km/h. Les températures maximales seront voisines de 11 à 17 degrés du centre vers le bord de mer.



