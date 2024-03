La météo du jour en Corse

Charles Monti le Samedi 2 Mars 2024 à 07:05

Le soleil est, enfin, de retour sur toute l'île. Le temps est calme hormis quelques rafales de vent qui ne dépasseront pas 70 km/h en matinée, sur la Balagne, Bastia et le Cap Corse. Les températures maximales remontent légèrement. Elles devraient atteindre et dépasser18 degrés.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo