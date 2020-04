La météo du dimanche 19 avril 2020 en Corse

Charles Monti le Dimanche 19 Avril 2020 à 07:27

Malgré quelques belles éclaircies, plutôt dans le sud de l’île, retour des nuages et de quelques averses notamment dans le centre et l’est de la Haute Corse. Vent de secteur Est à Sud-Est sur la façade orientale, 20 à 30 km/h, faible et de direction variable ailleurs. Températures maximales en hausse : 16 à 22 degrés voire 24 ce dimanche dans le centre de l’île.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements