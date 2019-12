La météo du Vendredi 20 décembre 2019 en Corse

Livia Santana le Vendredi 20 Décembre 2019 à 07:00

La Corse est placée en vigilance jaune pour vent violent à partir de midi et en suite en vigilance orange pour le paramètre pluie inondation. Dans la matinée le temps alternera éclaircies et averses dans un régime de sud faible. Les maximales encore en légère baisse se situeront en mi-journée entre 9 dg dans le centre à 13 près des cotes. Vent faible jeudi puis assez fort de secteur sud vendredi 30/50 km/h sur le nord et l’est de la Corse.



