La météo du Vendredi 11 Octobre 2019 en Corse

Charles Monti le Vendredi 11 Octobre 2019 à 06:30

Le temps est encore ensoleillé ce vendredi sur l’ensemble de l’île. Des passages nuageux sont attendus sur le Sud. Les températures minimales varient entre 13 et 17 degrés le matin. On attend 23 degrés l’après-midi dans l'Extrême-Sud.

