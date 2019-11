La météo du Samedi 2 Novembre en Corse

Charles Monti le Samedi 2 Novembre 2019 à 08:11

Le temps reste très humide et souvent pluvieux sur la plupart des régions, mais les températures sont supérieures aux normales de saison. Les pluies temporairement modérées, sont par moments violentes et orageuses sur l'Ouest de l'île.

