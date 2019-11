La météo du Mercredi 27 Novembre 2019 en Corse

Charles Monti le Mercredi 27 Novembre 2019 à 07:14

Une nouvelle perturbation intéresse notre région donnant un temps gris avec des pluies en début de journée. Une amélioration se dessine en fin de matinée. Vent faible en première partie de journée puis après le passage de la perturbation, établissement d’un bon Libecciu. Il souffle assez fort à fort aux extrémités de l’île et en Balagne avec des rafales pouvant atteindre 85 km/h. Températures maximales sans changement : 15 à 18 en plaine, 10 à 14 dans l'intérieur

