La météo du Mardi 7 janvier 2019 en Corse

La rédaction le Mardi 7 Janvier 2020 à 06:43

Au lever du Soleil, les minimales sont pratiquement conformes aux normales : 0 à 3 degrés dans l’intérieur de l’île, 4 à 7 prés des côtes. Le Soleil aura parfois du mal se défaire des nuages bas côtiers présents à l’aube. Mais il devrait gagner son combat au fil des heures de la matinée. Le vent sera encore sensible aux extrémités, faible ailleurs. Maximales: 13 à 16 degrés prés des côtes , 9 à 11 degrés ailleurs. La nuit suivante quelques averses seront possibles sur la façade orientale.





Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

