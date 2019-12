La météo du Mardi 17 décembre 2019 en Corse

Livia Santana le Mardi 17 Décembre 2019 à 07:10

Au petit jour les températures seront douces pour la saison : 11 à 14 degrés près des cotes, 7 à 10 dans le centre. Le temps sera bien nuageux à l’est avec de petites pluies dès la fin de la matinée. Nuages et quelques éclaircies sur la façade occidentale. Le Sirocco soufflera assez fort à fort dans le nord de l’île 40 à 60 km/h avec des rafales atteignant 75 km/h. Températures maximales 13 à 17 degrés voir 18 à 20 degrés sur la l’ouest et la région ajaccienne par effet de foehn.



