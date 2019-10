La météo du Dimanche 27 Octobre 2019 en Corse

Charles Monti le Dimanche 27 Octobre 2019 à 07:00

Le temps sera changeant avec encore des passages nuageux donnant des averses. Le vent d'Est à Nord-Est sera modéré, notamment sur le nord de l’île et la Balagne. Maximales stationnaires ou en légère baisse.





