La météo de la semaine en Corse : estivale en bord de mer, orageuse dans l’intérieur

Lundi 23 août

Le soleil prédominera en bord de mer alors que dans l’intérieur de l’île et sur le relief des nuages bourgeonneront dans l’après midi donnant éventuellement quelques petites averses en Haute-Corse notamment en Castagniccia, dans le Cortenais et en région bastiaise. Aux brises faibles du matin, succédera un bon vent d’Ouest dans le Cap Corse et du coté de Bonifacio. Les températures maximales seront de saison : 27 à 31 degrés des côtes vers le centre.



Mardi 24 août

Les nuages seront parfois nombreux en matinée mais au fil des heures finiront par se dissiper en bord de mer. Dans le Cortenais, la Castagniccia et les Deux Sevi, les nuages feront de la résistance donnant quelques averses. Vent d’Est faible puis assez fort dans le Cap Corse. Les températures maximales perdront quelques graduations : 26 à 30 degrés.



Mercredi 25 août

Le soleil prédominera le matin mais dans l’après-midi le temps deviendra instable dans l’intérieur et en montagne. Des averses sont attendues jusqu’en région bastiaise. Températures maximales stationnaires



Jeudi 26 et vendredi 27 août

Dans un courant d’Ouest assez fort, le soleil s’imposera. Vent d'Ouest à Sud-ouest modéré à assez fort, sur la partie occidentale et aux extrémités de l’île. Températures maximales s’étageant entre 25 et 29 degrés.



Samedi 28 et dimanche 29 août

Temps généralement bien ensoleillé. Persistance d’un vent d’Ouest modéré sur la partie occidentale de l’île. Températures maximales sans changement.