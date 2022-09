La mémoire du pilote Phillipe Gallet honorée à Calenzana

La cérémonie a débuté par le rappel des faits par le Lieutenant Ange Santucci , chef du centre de secours de Galéria : « Le 24 septembre 1990, après avoir effectué plusieurs largages sur la commune de Palasca , le T racker S2F N°3 immatriculé F-ZBAT est détourné d e sa mission initiale afin d’intervenir sur un nouveau départ de feu, particulièrement virulent qui vient de se produire au lieu-dit Luzzipeu , commune de Calenzana . Quand le Tracker 3 se présente sur place, l’incendie a déjà parcouru de nombreux hectares de maquis et menace de franchir une ligne de crête revêtant une importance stratégique évidente dans l’évolution de ce feu. Il est 13H30 , lorsque Philippe Gallet , ancien pilote chevronné de l’aéronavale, tente un premier largage de retardant. Un vent rabattant retourne alors violemment l’appareil qui vient s’écraser au sol, provoquant la mort du pilote Philippe Gallet ».



Après quoi, des gerbes ont été déposées au pied de la stèle aux noms du SIS 2B, de l’ Amicale des Sapeurs-Pompiers de Galéria , de l’exécutif de la CDC , de la présidence de la CDC et du Député de la 2e Circonscription . Sur les rangs avaient pris place des piquets d’honneur, formés par des cadres des centres de secours de Balagne, des éléments de la section « VERDI 32 » représentant les Formations militaires de la Sécurité civile et des bénévoles de la Réserve communale de Sécurité civile de Corbara , représentant les RCSC de Haute-Corse.



Cette phase protocolaire achevée, le dispositif é tait levé et tout un chacu n , invité par l’ Amicale des Pompiers de Galéria , à lever le verre de l’amitié sur la terrasse ombragée du « Prince Pierre » dans une ambiance fort conviviale.