La médiathèque des Trois Maries ouvre ses portes à Ajaccio

Quelques mois seulement après la fermeture de la médiathèque Sampiero, la municipalité a inaugure ce lundi une nouvelle structure en centre-ville "un espace d'échange tout public qui proposera un programme d’événements et d’animations tout au long l’année" a indiqué le maire Stéphane Sbraggia.



Les amateurs de littérature, de mangas, de BD, de films, de musique et de culture générale y trouveront une offre grand public de qualité, tout comme nos seniors et les personnes ​malvoyantes.



