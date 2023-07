« La maison », le nouveau livre de Robert Colonna d’Istria

Robert Colonna d'Istria, Maîtrise ès sciences économiques, Diplôme de l'Institut des hautes études internationales, Conseiller du président de l'Assemblée de Corse (1984-85), directeur de l'École supérieure des affaires (1985-90), collaborateur de divers journaux, magazines et revues … n’en est pas à son 1er ouvrage. Il est en effet l’auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique, dont « La Corse au XXe siècle » (éd. France-Empire, 1997), « De la guerre économique » (1990), « Histoire de la Corse » (1995), « Mémoires de Napoléon » (1998), « Corse et Histoire de la Provence » (2000), « Voyage au Cap Corse sur les pas d'un Américain » ou encore « Le Sénat: Enquête sur les super privilégiés de la République » (2008). En cette année 2023, il vient de publier un roman : La maison .

« J. a passé toutes ses vacances d’enfance dans une île. À la mort de sa mère, alors que la bâtisse revient à son frère, elle décide de ne pas se battre et de faire construire sur cette île SA maison. Modeste mais à son goût, ouverte aux siens comme aux enfants des autres, elle veut réinventer un ancrage, des souvenirs, un refuge sûr et tranquille sur la falaise toute proche du phare. Mais quand il s’agit de travaux, rien n'est simple en ces lieux comme ailleurs. Alors, pourquoi se mettre dans de telles situations ? Que symbolisent les maisons ? Quels sont ces attachements, ces fausses filiations, ces véritables entraves qui nous comblent de joies et nous donnent des sueurs froides ? » Le cadre de l’île, monde clos, rassurant jusqu’à la caricature, donne aux aventures et aux mésaventures de J., la puissance et l’ambiguïté d’un conte philosophique.

Rencontre avec l'auteur.