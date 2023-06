La mairie de Pietrosella ciblée par un incendie, des tags GCC retrouvés sur place

Manon Perelli le Jeudi 29 Juin 2023 à 08:12

La mairie annexe de Pietrosella a été ciblée par un incendie dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 juin entre 3h et 4h du matin, a indiqué le parquet d’Ajaccio. Si les dégâts matériels sont minimes et limités à la façade de l’édifice, deux tags « GCC » dont été retrouvés sur place.

Une enquête a été ouverte pour destruction par moyen dangereux et confiée à la brigade de recherches d’Ajaccio.