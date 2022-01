La magie du "Lac des Cygnes" par le grand ballet de Kiev débarque en Corse

Quarante danseurs ukrainiens interprétant le célèbre Lac des Cygnes de Tchaikovsky en Corse c’est tout ce dont avait rêvé le Sartenais Olivier Roure, organisateur de l’évènement et créateur de Spectacle en Corse. Ce pari fou débute, il y a maintenant 20 ans, lorsque le Corse rencontre Philippe Montabrut, producteur depuis 30 ans des plus grands ballets classiques et aussi du Grand ballet de Kiev en France, Belgique et Suisse. A cette époque, l’idée de faire venir un spectacle de danse d’envergure trotte dans la tête d’Olivier Roure. Mais à ce moment-là, les salles pour l’accueillir font défaut sur l’île. Les années passent et les salles du Palatinu à Ajaccio et celle du complexe sportif de Borgo voient le jour.



Malgré les surcoûts engendrés par le déplacement sur l’Ile-de-Beauté, Olivier Roure et Philippe Montabrut mettent un point d’honneur à faire jouer la troupe en Corse. « Cela a été un projet couteux à concrétiser car il faut compter deux jours de déplacement où la troupe ne peut pas danser. C’est pour ça que le prix des places est assez élevé », explique l’organisateur de l’évènement. Si ce ballet international qui se produisait il y a quelques semaines aux Etats-Unis a accepté de jouer sur le territoire insulaire, c’est aussi car il effectuera deux représentations en journée et en soirée le samedi 8 janvier ainsi que le dimanche 9 janvier, au Palatinu et à Borgo. Ainsi, le public pourra découvrir ou redécouvrir durant 2h40 cet incontournable du ballet classique, apprécier les musiques du célèbre compositeur russe Tchaikovsky ainsi que les 400 costumes sur scène. « Je trouvais ça beau de commencer avec un spectacle qui parle à tout le monde, qui est à la fois apprécié du grand public et des amateurs de danse classique », poursuit Olivier Roure.



D’autres collaborations à venir

C’est peut-être la première mais sûrement pas la dernière fois que les Ukrainiens se rendront en Corse. Au vu de l’engouement que rencontre d’ores et déjà le spectacle, il semblerait que le Grand ballet de Kiev puisse « revenir durant plusieurs années sur l’Ile-de-Beauté », confie le Sartenais. Ce qui est sûre, c’est que le Lac des Cygnes a ouvert la porte à d’autres troupes étrangères puisqu’en novembre prochain, le Grand cirque de Russie sur glace fera partie de la programmation de Spectacle en Corse.