La magie de Noël s’installe à Santa-Riparata dès ce vendredi

C’est une véritable ode à la magie de Noël qui s’annonce à Santa-Riparata-di-Balagna. Du 22 au 24 novembre, puis du 29 novembre au 1er décembre, la commune vibrera au rythme de son célèbre Marché de Noël, un événement désormais incontournable dans la région de Balagne. Organisé par Claude Filippi et l’Associu u Malmignattu, ce marché promet une fois encore de combiner convivialité, tradition et découverte.



Un lieu adapté pour un Noël sans compromis

Pour cette 6ᵉ édition, une décision importante a été prise : délocaliser l’événement dans la salle des fêtes. « Nous avons opté pour une nouvelle organisation par rapport aux contraintes climatiques. Nous avons choisi de ne pas prendre de risque au niveau des intempéries », explique Claude Filippi. Si cette configuration limite légèrement le nombre d’exposants simultanés, elle a permis d’étendre l’événement sur deux week-ends afin d’accueillir une quarantaine de participants au total.



Artisanat et festivités au programme

Chaque week-end, une vingtaine d’artisans et producteurs de toute la Corse présenteront leurs créations et spécialités : charcuterie, foie gras, bijoux, objets de décoration ou encore produits marocains. Sur place, un food truck ravira les visiteurs avec crêpes, grillades et autres gourmandises.

Mais le Marché de Noël, c’est aussi une programmation riche en animations telles que la visite de Babbu Natale, des oncerts variés avec Sumenta Nova, Joya Band, E Zinzale et Coco Pop’s animeront les soirées mais aussi une parade de Noël, spectacle de feu et samba avec les Sambatina’s.



Pour les amateurs de jeux de cartes, un grand concours de belote et rami est également prévu entre les deux week-ends.



Une tradition au service de la vie locale

Cet événement dépasse la simple célébration des fêtes. « C’est important pour la vie du village de Santa-Riparata, pour la convivialité et le partage entre les générations », souligne l’organisatrice. Le succès de ce marché reflète l’effervescence de la communauté locale et l’attrait croissant pour des manifestations authentiques.

L’Associu u Malmignattu ne s’arrêtera pas là. Après le marché de Noël, place à A Casa du Babbu Natale dès le 9 décembre au hall du Leclerc et, prochainement, un marché des producteurs hebdomadaire ainsi qu’un marché de printemps en mai.